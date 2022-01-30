BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Antalya'da rüzgar gibi! "O ismin takıma katılması..."
Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Giresunspor maçından sonra Teknik Direktör Sergen Yalçın görevinden istifa etmişti. Yerine getirilen Önder Karaveli ile mental anlamda yükselişe geçen Kartal, puanlar da toplamaya başladı. Son olarak Beşiktaş, eski kondisyoneri olan Miguel Peiro Montanana'yı teknik ekibe kattı. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, siyah beyazlı ekibin Antalya kampı sürecini değerlendirdi. Akcan, "Beşiktaş 2 yönden gelişti. Önde baskılı oynamaya başladı Beşiktaş. Fiziksel yönden gelişmeleri oldu. Montanana'nın takıma geri dönmesinin etkisi oldu. Kamp dönüşünde farklı bir Beşiktaş göreceğiz gibi duruyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
Kartal Antalya'da rüzgar gibi! "O ismin takıma katılması..." 30 Ocak 2022 | 12:00
22:07
Günay Güvenç'ten Beşiktaş itirafı! 29 Ocak 2022 | 12:00
01:29
Beşiktaşlı yıldıza sert eleştiri! "Hayal kırıklığı" 29 Ocak 2022 | 12:00
12:32
Rıdvan Yılmaz'dan A Spor'a transfer sözleri! "Teklif gelirse..." 29 Ocak 2022 | 12:00
03:52
Beşiktaş antrenmanında ilginç detay! Kondisyon çalışmasında... 29 Ocak 2022 | 12:00
01:12
Josef ne zaman sahalara dönecek? Canlı yayında açıkladı... 28 Ocak 2022 | 12:00
34:08
Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic A Spor'a konuştu! "1 senelik geldim ama..." 28 Ocak 2022 | 12:00
04:57
Beşiktaş'ta Antalya kampı devam ediyor! İşte kamptaki o detay 28 Ocak 2022 | 12:00