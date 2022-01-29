Günay Güvenç'ten Beşiktaş itirafı!
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç, Antalya kampında A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin sorularını yanıtladı. Güvenç, "Bilic Beşiktaş'tan ayrılmasa takımdan ayrılmayacaktım. Ama o ayrılınca bende daha fazla süre almak için takımdan ayrıldım." ifadelerinde bulundu.
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