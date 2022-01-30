BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı'dan teknik direktör ve transfer açıklaması!
Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da kampta geçiren Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve Teknik Direktör Önder Karaveli basın toplantısı gerçekleştirdi. Kazancı, "Sergen Hoca'nın ayrıldığı dönemde tüm isimleri Önder Hoca'yla paylaşıp, kariyerlerini, geçmişlerini, şu an yaptıklarını paylaşıp yorumlarını alıyordum. Önder Hoca'nın bilgisi haricinde olacak bir şekilde süreci götürmemiz mümkün değil. Kendisinin rolü kritik. Şu an görüşmeleri durdurduk. Basına da yansıyan bazı isimler vardı. Örnek bir tanesi, Daniel Farke. İsmi de geçmişti. Rusya'ya gitti. Liste eksildi, çoğaldı. Bir hamle anlamında hepsi durdu. Transferleri yaparken oyuncunun yaşı 30 da olabilir. Ayrılık olduğunda bunu rahat ekonomik şartlar içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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