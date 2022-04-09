BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Alanyaspor maçı öncesi A Spor'da düğün gibi ortam!
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde Vodafone Park Stadyumu'nda bir sürpriz yaşandı. Yeni evlenen Beşiktaş taraftarı bir çift maç öncesinde stadyum içi ve çevresinde fotoğraf çektirdiler. A Spor muhabiri Sercan Dikme, canlı yayında çifti ağırladı. İşte o görüntüler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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