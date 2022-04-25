BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Batshuayi'ye sert eleştiri! "Nasıl olsa gideceğim diyor"
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa, Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler. Kartal evinde 3-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, Michy Batshuayi'yi sert sözlerle eleştirdi. Keskin, "Batshuayi nasıl olsa gideceğim diyor. O da artık umursamıyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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