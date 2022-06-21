BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Arnautovic'in menajeri konuştu!
Beşiktaş ile adı anılan Arnautovic için oyuncunun menajeri A Spor'a konuştu. "Oyuncu, Beşiktaş'a gitmiyor. Marko, İtalya'da kalıyor." ifadelerine yer verdi. İşte son detaylar...
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