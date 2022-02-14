BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Alex Teixeira'ya flaş eleştiri! "3 haftadır..."
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Maçtan önce siyah beyazlı ekibin ilk 11'i şekilleniyor. Teknik direktör Önder Karaveli hücum hattında Batshuayi'nin yanında Alex Teixeira'ya şans tanıyabilir. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, yıldız ismi eleştirdi. Şahinoğlu, "Alex 3 haftadır oynadığı futbolla kimseyi tatmin edemedi. Yerine Güven Yalçın denenebilir. Oynadığı vakitlerde Batshuayi ile daha iyi bir uyum yakaladı ama Önder hoca tercih etmiyor. Önder hoca da Beşiktaş'ın mevcut durumunu kurtarmaya çalışıyor. Ondan dolayı daha tecrübeli isimlerle devam ediyor. Alex'ten geri dönüşüm bir türlü alınamadı." dedi. | Beşiktaş haberleri ( BJK spor haberi )
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:35
Teixeira'ya flaş eleştiri! "3 haftadır..." 14 Şubat 2022 | 12:00
01:11
Josef ve Pjanic krizi nasıl çözülecek? "Bu orta saha ile..." 14 Şubat 2022 | 12:00
04:14
Beşiktaş yönetimi Adana'ya akın etti! İşte sebebi... 13 Şubat 2022 | 12:00
02:15
Dolmabahçe'de kupa öncesi son durum! İlk 11'de sürpriz isim 10 Şubat 2022 | 12:00
02:00
İşte Beşiktaş'ın temel sorunu! "Batshuayi ve Alex..." 07 Şubat 2022 | 12:00
01:25
Hakemi bu ifadelerle eleştirdi! "Kararları VAR verdi" 07 Şubat 2022 | 12:00
02:03
Toroğlu açıkladı! Pozisyon penaltı mı? 06 Şubat 2022 | 12:00
07:46
Dalgakıran'dan hakem isyanı! "Organize bir kötülük" 06 Şubat 2022 | 12:00