23 Kasım 2021, Salı
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın ve Atiba Ajax maçı öncesi basın toplantısı düzenledi
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Ajax ile kendi sahasında karşılaşacak. Maç öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson basın toplantısı düzenledi. Yalçın, "Kalan son 2 maç camiamız ve ülke puanı için prestij maçları haline geldi. Hedefleri ne kadar yukarı koyarsanız, hayal kırıklıkları da o kadar büyük olur demiştim. Çok fazla hayal kırıklığı yaşamamak lazım. Oyuncu sakatlıkları bizi büyük sıkıntıya soktu." dedi. İşte basın toplantısının tamamı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
23.11.2021
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