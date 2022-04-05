BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan Atınç Nukan Hamlesi!
Beşiktaş, eski futbolcusu Atınç Nukan için harekete geçti. Siyah beyazlı ekip, 28 yaşındaki savunma oyuncusunu yeniden renklerine bağlamayı planlıyor. Beşiktaş'ın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için bonservis bedeli ödemesi gündeme gelebilir. İşte detaylar...
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