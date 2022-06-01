BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi mazbatasını aldı!
Beşiktaş'ta yapılan başkanlık seçiminde Ahmet Nur Çebi rakibi olan Fuat Çimen'i geride bırakarak koltukta oturmaya devam etti. 3 yıllık yetkisini alan Çebi ve yönetimi mazbatalarına da kavuştular. Başkan Çebi mazbata töreninden sonra, "Beşiktaş için çalışacağımıza, Beşiktaş'ın menfaatini sonuna kadar koruyacağımıza ben yönetim kurulu adına söz veriyorum. Allah, Beşiktaş'a ayakta kalmayı sonsuza kadar nasip etsin." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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