BEŞİKTAŞ HABERLELERİ - Beşiktaş - Ajax Şampiyonlar Ligi maçı öncesi flaş sözler! "Beraberliğe oynayabilirler"

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Ajax'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde 0 puanı bulunan siyah beyazlılar, bu maçı kazanarak gruptaki ilk puanını almak istiyor. Öte yandan Ajax ise grup aşamasındaki son maça girilirken bir üst tura yükselmeyi garantilemek istiyor. Karşılaşma öncesinde A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

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