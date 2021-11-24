24 Kasım 2021, Çarşamba
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BEŞİKTAŞ HABERLELERİ - Beşiktaş - Ajax Şampiyonlar Ligi maçı öncesi flaş sözler! "Beraberliğe oynayabilirler"
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Ajax'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde 0 puanı bulunan siyah beyazlılar, bu maçı kazanarak gruptaki ilk puanını almak istiyor. Öte yandan Ajax ise grup aşamasındaki son maça girilirken bir üst tura yükselmeyi garantilemek istiyor. Karşılaşma öncesinde A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
24.11.2021
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