BEŞİKTAŞ HABERİ | Serdal Adalı'dan Yasin Kol tepkisi!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray ile karşılaşacakları derbiye hakem olarak Yasin Kol'un atanmasına tepki gösterdi. İşte o sözler...
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