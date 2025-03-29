Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Takımımızın bize çifte bayram yaşatacağına inanıyorum!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Adalı, "Takımımızın şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanacağına ve bize çifte bayram yaşatacağına yürekten inanıyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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