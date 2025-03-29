Video Besiktas Videoları Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Takımımızın bize çifte bayram yaşatacağına inanıyorum!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Takımımızın bize çifte bayram yaşatacağına inanıyorum!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Adalı, "Takımımızın şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanacağına ve bize çifte bayram yaşatacağına yürekten inanıyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

29 Mart 2025 | 11:38
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:30
Serdal Adalı: Takımımızın bize çifte bayram yaşatacağına inanıyorum! 29 Mart 2025 | 12:00
17:50
BEŞİKTAŞ HABERİ | Serdal Adalı'dan Yasin Kol tepkisi! 26 Mart 2025 | 12:00
00:51
Serdal Adalı: Tüm altyapı ve amatör branşlarda zararımız... 01 Mart 2025 | 12:00
00:37
Serdal Adalı'dan borç açıklaması! 01 Mart 2025 | 12:00
00:23
Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul'a geldi! 11 Şubat 2025 | 12:00
04:43
Arroyo İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler 08 Şubat 2025 | 12:00
02:43
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder transferi iptal oldu 28 Ocak 2025 | 12:00
03:27
Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e kanca! 27 Ocak 2025 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN