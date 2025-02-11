Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul'a geldi!
Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo, Beşiktaş için İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler...
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