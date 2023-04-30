Beşiktaş - Galatasaray maçının devre arasında Erman Toroğlu yorumu!
Beşiktaş - Galatasaray maçının devre arasında Erman Toroğlu'dan dikkat çeken sözler geldi. İşte Toroğlu'nun ilk yarı değerlendirmesi.
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