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Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası Gedson Fernandes'e büyük övgü!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası A Spor yorumcusu Gökhan Keskin siyah-beyazlıların yıldızı Gedson Fernandes'e övgü dolu sözler sarf etti. Keskin, "Gedson Fernandes bugün 5 kişilik koştu. Her topta vardı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

01 Mayıs 2023 | 08:18
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