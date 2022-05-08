BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE HABERLERİ | Erman Toroğlu Kenan Karaman'ın penaltı pozisyonunu değerlendirdi!
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dev derbi 1-1 sona ererken 28. dakikada Kenan Karaman Filip Novak'ın müdahalesiyle penaltı kazandı. Kartal, Ghezzal'ın penaltısı ile skoru eşitledi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu penaltıyı değerlendirdi. Toroğlu, Bunu Arda Kardeşler görmüyor mu? Bu mesafeden göremiyor musun? Görüyor ama veremiyor. Türkiye'deki maçları VAR hakemleri idare ediyor. " dedi. | Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri (BJK - FB spor haberi)
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