BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE HABERLERİ | Erman Toroğlu derbinin ilk yarısını yorumladı! "Hakem maçtan korkuyor"
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dev derbinin ilk 45 dakikası 1-1 sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Uzatma anında maç 1.5 dakika durdu. Ancak verdiği 5 dakikalık uzatma dolar dolmaz bitirdi hakem. Arda Kardeşler maçtan korkuyor." dedi. | Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri (BJK - FB spor haberi)
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