BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE HABERLERİ | Erman Toroğlu: Bu maçın hakkı...
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, golsüz tamamlanan derbiyi değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe'ye bir adım önde diyordu herkes. Beşiktaş seyircisi de hırslandı ve 'Ben de senden geri kalmam' dedi. Kafa kafaya bir mücadele oldu. Kalite yoktu ama birinden biri kazansa diğerine yazık olurdu. Hakeme de yazık olurdu." dedi. | Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri (BJK - FB spor haberi)
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