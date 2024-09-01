TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Badredine Bouanani hamlesi
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyen Cezayirli kanat oyuncusu Badredine Bouanani'yi gündemine aldı. Transfer gelişmesiyle ilgili detayları A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. (BJK spor haberi)
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