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Beşiktaş Davide Santon ile anlaştı

Gelecek sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, uzun zamandır gündeminde yer alan sağ bek oyuncusu Davide Santon ile anlaştı.
01.09.2020
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