Kemal Erdoğan: Gerekli transferler mutlaka yapılacak

Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Kemal Erdoğan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerini A Spor'a değerlendirdi. Erdoğan yeni transferlerin gecikme olsa da takıma katılacağını ifade etti.

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