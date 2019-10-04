Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı

Beşiktaş, Süper Lig'de ve Avrupa'da taraftarına hayal kırıklığı yaşatıyor... Bu sezon ortaya koyduğu futbolla ve aldığı sonuçlarla beklentileri karşılayamayan siyah beyazlılar, iki kulvarda da zirvenin uzağında kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçında İngiliz ekibi Wolverhampton'a son dakika golüyle 1-0 mağlup olan Beşiktaş, henüz puanla tanışamadı ve K Grubu'nda son sırada yer aldı.

İlk maçında da Slovan Bratislava'ya yenilen siyah beyazlılar, ikinci hafta sonunda grubun puansız tek takımı konumunda bulunuyor.

Süper Lig'de de geride kalan 6 haftada sadece bir kez kazanabilen Beşiktaş, iki beraberlik ve üç mağlubiyet yaşadı... Siyah-beyazlılar, 7. haftaya 5 puanla 16. sırada başlayacak.

Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'le berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gaziantep Futbol Kulübü ile Trabzonspor'a mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk iki mücadelesini kaybeden Beşiktaş, böylece 6 maçlık kötü bir seri yaşadı.

Bu sezon çıktığı 8 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 17 gol gördü.