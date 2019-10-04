Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçında İngiliz ekibi Wolverhampton'a son dakika golüyle 1-0 mağlup olan Beşiktaş, henüz puanla tanışamadı ve K Grubu'nda son sırada yer aldı.
İlk maçında da Slovan Bratislava'ya yenilen siyah beyazlılar, ikinci hafta sonunda grubun puansız tek takımı konumunda bulunuyor.
Süper Lig'de de geride kalan 6 haftada sadece bir kez kazanabilen Beşiktaş, iki beraberlik ve üç mağlubiyet yaşadı... Siyah-beyazlılar, 7. haftaya 5 puanla 16. sırada başlayacak.
Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi.
Bu süreçte Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'le berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gaziantep Futbol Kulübü ile Trabzonspor'a mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk iki mücadelesini kaybeden Beşiktaş, böylece 6 maçlık kötü bir seri yaşadı.
Bu sezon çıktığı 8 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 17 gol gördü.
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