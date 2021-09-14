14 Eylül 2021, Salı
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Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı öncesi Sergen Yalçın: Hedefimiz gruptan çıkmak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. "Alex Teixeira'nın sakatlığı ciddi değil. İlk 11'de, kaleci hariç oynayan oyuncularımızın tamamı yabancı olacak gibi gözüküyor." diyen deneyimli teknik adam, "Hedefimiz gruptan çıkmak." şeklinde konuştu. İşte açıklamalarının tamamı... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
14.09.2021
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