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Hatayspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Son 4 maçından 6 puan alabilen siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Ev sahibi ise 3 puanla ayrılarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Peki; Hatayspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte detaylar...

24 Ekim 2022 | 17:23
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