12 Haziran 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bağış kampanyasından beklentisini açıkladı!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısı düzenleyerek ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçirildiğini ve bağış kampanyası başlattıklarını açıkladı. "Bırakmam Beşiktaş'ım Seni" sloganıyla yola çıkan başkan Çebi, "Beşiktaş taraftarının maddi ve manevi desteğine ihtiyacımız var. Hedefimiz bu kampanyayla Beşiktaş'ın geleceğini kurmak" ifadelerini kullandı.
12.06.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Selahattin Baki: Futbolda son 2 yılda hatalar yapıldı
- Trabzonspor'da hedef 3 puan
- Çebi kampanyadan beklentisini açıkladı!
- Süper Lig'de nerede kalmıştık?
- Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yollar ayrıldı
- Galatasaray'da indirim anlaşmaları imzalanıyor
- Boateng'den jeneriklik gol!
- Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı
- Galatasaray Çaykur Rizespor maçına hazır
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı