12 Haziran 2020, Cuma

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bağış kampanyasından beklentisini açıkladı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısı düzenleyerek ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçirildiğini ve bağış kampanyası başlattıklarını açıkladı. "Bırakmam Beşiktaş'ım Seni" sloganıyla yola çıkan başkan Çebi, "Beşiktaş taraftarının maddi ve manevi desteğine ihtiyacımız var. Hedefimiz bu kampanyayla Beşiktaş'ın geleceğini kurmak" ifadelerini kullandı.
12.06.2020
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