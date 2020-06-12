Beşiktaş'tan bağış kampanyası! "Bırakmam Beşiktaş'ım seni"

Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Beşiktaş'ım seni" diyerek bağış kampanyası başlattı. Siyah-beyazlıların kampanya için hazırladığı videoyu başkan Ahmet Nur Çebi, canlı yayında duyurdu.

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Beşiktaş, kulübe mali açıdan destek sağlamak amacıyla bir süredir beklemede tuttuğu projeyi hayata geçirdi. Daha önce martta devreye sokulmak istenmesine rağmen Covid-19 yüzünden askıya alınan projenin başında 2. başkan Adnan Dalgakıran var.