12 Haziran 2020, Cuma

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Vodafone Park'ta Covid-19 önlemleri

Beşiktaş 27. hafta mücadelesinde Vodafone Park'ta Antalyaspor'u ağırlayacak. Peki, corona virüsü önlemleri kapsamında stadyumda alınan tedbirler neler? Beşiktaş'ın yuvası maçlara hazır mı? A Spor muhabiri Mustafa Mandev derledi.
12.06.2020
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