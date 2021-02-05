Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu! | İZLE

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor Müdürü Cüneyt Şen'e özel bir röportaj verdi. Siyah-beyazlıların başkanı, takımın durumundan transferlere, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşme konusundan Kulüpler Birliği'ne kadar birçok konuda net cevaplar verdi. İşte Çebi'nin o röportajı... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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