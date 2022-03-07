Beşiktaş Başakşehir maçı CANLI İZLE | Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İki takımın ilk 11'leri...
Beşiktaş Başakşehir CANLI İZLE | Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir kritik bir maça çıkacak. İki takım da zorlu müsabakadan galip gelip Avrupa Kupaları'na katılmak istiyorlar. Beşiktaş - Başakşehir maçı 7 Mart Pazartesi günü 20:00'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. İşte Beşiktaş ve Başakşehir'in ilk 11'leri. Beşiktaş Başakşehir maçını CANLI izle...
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