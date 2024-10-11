Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez A Spor'a konuştu! Semih Kılıçsoy ve Giovanni van Bronckhorst arasında sorun var mı?
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Göçmez sözlerinde, Semih Kılıçsoy ve Giovanni van Bronckhorst arasında sorun olup olmadığını da yanıtladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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