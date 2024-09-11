BEŞİKTAŞ HABERİ: Gabriel Paulista'dan flaş açıklama! "Süper Lig'de çekindiğim forvet..."
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Paulista, siyah beyazlıların yaptığı idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte tecrübeli stoperin o sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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