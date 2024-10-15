BEŞİKTAŞ HABERİ: Hasan Arat'tan flaş Okan Buruk göndermesi! "Herkese örnek olmalı"
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Arat, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da göndermede bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:46
Hasan Arat'tan flaş Okan Buruk göndermesi! 15 Ekim 2024 | 12:00
10:43
Beşiktaş Asbaşkanı A Spor'a konuştu: Semih ile Gio arasında... 11 Ekim 2024 | 12:00
03:52
Ertuğrul Doğan'ın hakem eleştirisine Feyyaz Uçar'dan cevap! 15 Eylül 2024 | 12:00
15:52
Paulista'dan flaş açıklama! "Süper Lig'de çekindiğim forvet..." 11 Eylül 2024 | 12:00
03:14
Aboubakar, Hatayspor'la anlaştı! 08 Eylül 2024 | 12:00
02:03
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 03 Eylül 2024 | 12:00
04:32
Krunic'in yeni takımı belli oldu!. 03 Eylül 2024 | 12:00
06:45
Yücel'den İsrail açıklaması! "Sporu siyasete alet etmesinler" 03 Eylül 2024 | 12:00