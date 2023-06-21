Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ A Spor'a konuştu! "4-5 takviye..."
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş, KF Tirana - Dinamo Batumi maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Transfere de değinen Kocadağ, "Oturmuş bir kadronun üzerine bir şeyler inşa edeceğiz. Gündemimizde belli isimler var. 4-5 tane takviye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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