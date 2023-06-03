Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? | Kasımpaşa-Beşiktaş izle
Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip 4 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek isterken, siyah-beyazlılar ise bu maçı kazanarak ikincilik için şansını devam ettirmek istiyor. Peki; Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak. Maçla ilgili tüm detayları A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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