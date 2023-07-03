BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten transfer sözleri! 3 mevki ve Nathan Redmond...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur." diyen deneyimli çalıştırıcı, Nathan Redmond'un son durumunu da aktardı. İşte o sözler... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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