Beşiktaş - Antalyaspor CANLI İZLE | Beşiktaş - Antalyaspor Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR CANLI İZLE | Süper Lig'in 14. haftasında ertelenen maçta Beşiktaş, evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele 26 Şubat Pazar günü saat 19:00'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Antalyaspor maçını CANLI izle...
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