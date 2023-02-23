Beşiktaş'ın yeni transferine övgü dolu sözler!
A Spor yorumcusu Suat Umurhan, Sabah Sporu programında Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Umurhan, "Lige verilen ara Aboubakar'a iyi gelmiştir. Maxim bir fırsat transferi. Beşiktaş'ın eli bu bölge için çok güçlendi" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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