BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Rachid Ghezzal yorumu! "Otomatik sigorta gibi"
Süper Lig'in 14. haftasında ertelenen maçta Beşiktaş, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele öncesi yapılan çalışmada siyah-beyazlı ekibin yıldız ismi Rachid Ghezzal sakatlık geçirdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, oyuncu hakkında konuştu. Toroğlu, "Aynı yerden sakatlanmamış. Bu da kötü. Otomatik sigorta gibi bir yerden atıyor. Daha ne zaman oynayacak? Ghezzal uzun zamandır oynamadı." dedi. | Beşiktaş haberleri
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