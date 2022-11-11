BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten Antalyaspor maçında sürpriz karar!
A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şahinoğlu, "Antalya maçı öncesi Josef ve Berkay'ın sakatlıkları var. Beşiktaş'ın orta sahasında Necip ya da Tayfur oynayabilir. Ancak Şenol Güneş Serik maçında Atiba'nın performansını beğendi. Atiba'nın, Antalya karşısında orta sahada başlaması muhtemel" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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