01 Eylül 2019, Pazar
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Beşiktaş Aboubakar'ı kiralıyor
Beşiktaş, Porto forması giyen eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı kiralıyor. Kamerunlu golcünün sağlık kontrolleri temiz çıkarsa 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ aktardı.
01.09.2019
Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı yeniden kadroya katmaya hazırlanıyor. Portekiz basınından A Bola da, siyah-beyazlıların 27 yaşındaki golcüyle sözleşme imzalayacağını açıkladı.
Beşiktaş yönetiminin Aboubakar'ın kiralanması konusunda Porto ile her konuda anlaşma sağladığını yazan gazete, son kararın sağlık kontrollerinin ardından verileceğini duyurdu.
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