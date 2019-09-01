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Mohamed Elneny resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Elneny'i satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
01.09.2019

Kulüpten yapılan duyuruda, "Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mohamed Elneny'e Beşiktaş ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz. " ifadeleri kullanıldı.

2016 yılından bu yana Arsenal forması giyen Elneny, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 17 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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