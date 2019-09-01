01 Eylül 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Victor Ruiz: İyi bir sezon çıkaracağız

Victor Ruiz: İyi bir sezon çıkaracağız
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.09.2019

'ın yeni transferi İspanyol futbolcu Victor , iyi bir sezon geçireceklerini belirtti. Siyah-beyazlı taraftarların kendilerine destek vermesi gerektiğini vurgulayan Ruiz, "En çok istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz bu çünkü. Sahada arkamızda olsunlar, onların yardımı ile daha hırslı oluyoruz ve gücümüze güç katıyoruz. İhtiyacımız olan esas güç onların desteği ve bu sağlandığında biz de onlar için elimizden gelenin en iyisini yapıp iyi bir sezon çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki stoper, kulüp dergisinin eylül ayı sayısına açıklamalarda bulundu.

, 'a olmadan önce siyah-beyazlı ekibin eski futbolcusu ile görüştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ta oynamış olan İspanyollar ile tanışıklığım olmadığı için konuşma fırsatım olmadı ama Beşiktaş'ta oynamış başka bir futbolcu ile konuştum. Jose Sosa ile... Takım ve kulüp hakkında konuştuk, gerekli olan bilgilerin hepsini verdi, çok iyi bahsetti."

ligi ile 'i kıyaslayan savunma oyuncusu, "Sadece ve İspanya arasında farklar yok. Baktığınızda büyük liglerde dahil olmak üzere dünyanın her yerinde futbol farklı oynanıyor. Her ligin kendi yapısına uygun bir karakteri, özellikleri var." şeklinde görüş belirtti.

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