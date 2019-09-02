02 Eylül 2019, Pazartesi
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İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Anlaşma tamam
Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Sporting Lizbon forması giyen Abdoulay Diaby'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
02.09.2019
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