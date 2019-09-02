İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Anlaşma tamam

Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Sporting Lizbon forması giyen Abdoulay Diaby'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.