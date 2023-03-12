Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir'in konuğu oluyor. Zorlu mücadele öncesi son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. (BJK spor haberleri)
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