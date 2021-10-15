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Başakşehir Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu'dan Sergen Yalçın'a: 4. hakemin sağırlığından dolayı...

Beşiktaş'ın Başakşehir'e 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'dan çarpıcı sözler geldi. Toroğlu, "Sergen Yalçın'a az ceza verdiler. 4. hakemin sağırlığından dolayı! Sergen küfür etti, yazmadı raporuna, yoksa 5-6 maç yoktu!" ifadelerde bulundu. (BJK spor haberleri)
15.10.2021
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