15 Ekim 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Başakşehir Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu'dan Sergen Yalçın'a: 4. hakemin sağırlığından dolayı...
Beşiktaş'ın Başakşehir'e 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'dan çarpıcı sözler geldi. Toroğlu, "Sergen Yalçın'a az ceza verdiler. 4. hakemin sağırlığından dolayı! Sergen küfür etti, yazmadı raporuna, yoksa 5-6 maç yoktu!" ifadelerde bulundu. (BJK spor haberleri)
15.10.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- "Fenerbahçe için gerçek ortaya çıkacak!"
- Trabzonspor'da son durum! Bazı oyuncuların tedavileri sürüyor
- UEFA Euro 2028 adaylık takvimini açıkladı!
- Beşiktaş'ta eksikler nasıl dönecek? "Beşiktaş'ın sıkıntısı..."
- Beşiktaş'ta eksikler nasıl dönecek? "Beşiktaş'ın sıkıntısı..."
- Selahattin Kınalı'dan Trabzonspor - Fenerbahçe Maçıyla İlgili Çarpıcı Yorumlar!
- Gümüşdağ: Hakem düşük performans gösterdi
- Canlı yayında Derbinin favorisini açıkladı! "Erken gol gelirse..."
- Ahmet Ağaoğlu F.Bahçe maçı öncesinde konuştu!
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...