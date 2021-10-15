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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta eksikler nasıl dönecek? "Beşiktaş'ın sıkıntısı..."
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir deplasmanına çıkacak. Milli arada eksiklerinin çoğunu gideren kara kartalda sakatlıktan kurtulan oyuncuların hazır dönüp dönemesi maçın kaderini etkileyecek. A Spor yorumcusu Taner Karaman, "Sergen hocanın kulübede olmadığı maçta eksiklerin nasıl döndüğünü bilmiyoruz. Oyuncu, sakatlığını atlatsa bile yüzde yüzünü veremeyebilir. Eksiklerin nasıl döndüğüne bakmak lazım. Ama hazır bir Beşiktaş, Başakşehir'i zorlar." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
15.10.2021
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