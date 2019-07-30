30 Temmuz 2019, Salı
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Abdullah Avcı: Indi gelirse çok faydalı olur
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transferi gündemde olan Martins Indi ve siyah beyazlı takımın Portekizli yıldızı Quaresma ile ilgili önemli açıklamalar yaptı...
30.07.2019
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