30 Temmuz 2019, Salı

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Abdullah Avcı: Indi gelirse çok faydalı olur

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transferi gündemde olan Martins Indi ve siyah beyazlı takımın Portekizli yıldızı Quaresma ile ilgili önemli açıklamalar yaptı...
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