BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi'den Salih Uçan sözleri: Şenol Güneş...
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor - Beşiktaş maçında yaşanan Şenol Güneş - Salih Uçan krizi hakkında konuştu. BJK SPOR HABERLERİ
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