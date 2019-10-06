06 Ekim 2019, Pazar
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Dorukhan ne zaman dönecek? Fikret Orman açıkladı!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2-0'lık Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
06.10.2019
Fikret Orman'ın açıklamaları;
"Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Sakatlık da var, her şey de var. Camiamız üzerinde olumsuz bir hava vardı. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Buna sevinirken sakatlıklara üzüldük. Allah tedavisi olan hastalıklar versin diyelim."
"Dorukhan yarın ameliyet olacak. Sonra takıma dönmesini bekleyeceğiz. Neticede futbolun içinde bunlar daha önce de vardı. 1.5 ay sonra koşmalara başlar herhalde diye düşünüyorum. Genç çocuklar daha çabuk iyileşirler."
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